"Газпром газораспределение НН" отрицает причастность к повреждению газового оборудования в домах на ул.Верхне-Печерской Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Газпром газораспределение Нижний Новгород" отрицает причастность к повреждению газового оборудования в домах на ул. Верхне-Печерской. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявили в компании.

По словам ее представителя, 26 ноября бригада аварийно-диспетчерской службы "Газпром газораспределение Нижний Новгород" выезжала по заявке жильцов на запах газа в квартире по адресу: ул. Верхне-Печерская, 7/1.

"Специалисты провели аппаратное обследование внутридомовых сетей и обнаружили многочисленные утечки в резьбовых соединениях и кранах во всех подъездах домов - №7/1, и соседнего - №7/2. Для предотвращения аварийной ситуации, жилые дома были отключены от системы газораспределения – была установлена заглушка (блинда)", - пояснили в компании.

После этого, как и положено по процедуре, аварийная служба передала информацию в домоуправляющую компанию (ДУК).

Как пояснили в "Газпром газораспределение Нижний Новгород", далее ДУК должен обратиться в организацию, с которой заключен договор на обслуживание общедомовых сетей газоснабжения. Как только ремонтно-восстановительные работы будут выполнены, ДУК обязан направить письмо ресурсоснабжающей организации, подтвердив, что проблема устранена. Только после этого возобновляется подача газа.

Также правилами пользования газом определено, что специализированная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования должна заключить соглашение об аварийно-диспетчерском обеспечении с газораспределительной организацией, имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. В случае с домами ул. Верхне-Печерской такой организацией является ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

"После отключения домов, неизвестные лица совершили попытку самовольно пустить газ. В результате была открыта задвижка и ослаблены болты для удаления блинды. Данные действия создали утечку природного газа, что могло повлечь возгорание фасада дома. Прибывшая бригада АДС зафиксировала факт самовольной попытки открытия задвижки, и обратилась по данному факту в полицию с заявлением", - добавили в компании.

Ранее агентство сообщало, что около 800 жителей двух домов по ул. Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде остались без газа 26 ноября 2019 года.