Объем заказов нижегородских предприятий для атомной промышленности вырос в два раза в 2019 году, - Глеб Никитин Экономика

Объем заключенных контрактов нижегородских предприятий – участников нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" за 10 месяцев 2019 года для нужд атомной промышленности вырос до 18,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя промежуточные итоги реализации нацпроекта.

В 2018 году объем заказов составлял 8,9 млрд рублей, в 2017 году – 2,7 млрд рублей.

"Конечно, главная задача нацпроекта – повышение производительности труда на предприятиях. Но выполнение этой задачи важно не само по себе, ради статистических показателей. Главное, что это позволяет нижегородским компаниям стать более конкурентоспособными, то есть получить дополнительные заказы", - отметил Глеб Никитин.

По данным предприятий-участников нацпроекта, до конца 2020 года они планируют создать порядка 1 тысячи дополнительных рабочих мест.

Как сообщили в региональном минпроме, сейчас в нацпроекте участвуют 75 промышленных предприятий Нижегородской области.

Например, на АО "ТИКО-Пластик" в Дзержинске для внедрения бережливых технологий был выбран поток производства многослойной пленки. Производительность повышается за счет сокращения лишних перемещений в процессе производства продукции и более рациональной организации труда в цехах (инструменты всегда под рукой).

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

АПЗ также стал участником нацпроекта: на Арзамасском приборостроительном заводе повышают квалификацию по различным направлениям ежегодно около 2 тысячи сотрудников.

Ранее Глеб Никитин рассказал о проектах повышения эффективности госуслуг.