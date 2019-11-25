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Бизнес

Организаторы нижегородского притона под видом стриптиз-клуба на пл. Маркина пойдут под суд

29 ноября 2019 09:29  [2] Бизнес

Организаторы нижегородского притона под видом стриптиз-клуба пойдут под суд. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 ноября 2019 года, утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского и его соучастников, организовавших занятие проституцией и содержащих притон.

По версии следствия, в 2016 году нижегородец решил создать организованную преступную группу, для участия в которой в июне-июле 2016 года привлек двух знакомых, один из которых занимал должность начальника отделения УМВД России по Нижнему Новгороду.

Мужчины нашли помещение на пл. Маркина в Нижегородском районе, арендовали и содержали его в качестве притона для занятия проституцией под видом деятельности стриптиз-клуба, в нем были переоборудованы комнаты для оказания интимных услуг за плату. Также было учреждено юридическое лицо, директором которого стал руководитель преступной группы. Он также арендовал еще и квартиру в центре города для иногородних девушек, привлекаемых для занятия проституцией.

В дальнейшем к группе присоединились еще две участницы, имевшие опыт в организации работы стриптиз-клубов. Притон закрыли только спустя год, в октябре 2017 года.

При этом, полицейский разрабатывал и применял меры конспирации и сокрытия истинных целей работы клуба, информировал подельников о предстоящих проверках сотрудниками правоохранительных органов и инструктировал о поведении при таких проверках. После пресечения деятельности притона недобросовестный правоохранитель уволен со службы в органах внутренних дел.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нижегородский районный суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее, другой организатор занятий проституцией был оштрафован на 300 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина пять лет извлекал доход от продажи сексуальных услуг проституток. Женщины, которых он привлекал, стояли по ночам на пр.Ленина.

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