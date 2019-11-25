Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на подшефное судно "АПЗ" Черноморского флота Общество

Фото: Александр Барыкин

Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на подшефное судно "АПЗ" – ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Проходить срочную службу в российской армии в этот осенний призыв из Арзамаса отправились 13 человек, шестеро – на Черноморский флот.

"По инициативе генерального директора АПЗ Олега Лавричева с этого года заключен договор о шефских отношениях между Арзамасским приборостроительным заводом и крейсером "Москва", который базируется в Севастополе. Теперь с осеннего призыва мы можем отправлять на корабль до десяти человек. Сегодня таковых шесть человек основного состава, четыре – резерв. Есть определенные критерии для прохождения службы на этом корабле. Для тех, кому посчастливится там служить, это станет удачей, а вместе с тем большой ответственностью представлять наш город и район в Крыму", – сказал военный комиссар городского округа Арзамас и Арзамасского района Сергей Семёнов.

Фото: Александр Барыкин

Летом генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев и командир крейсера "Москва" Олег Князев подписали новый договор об установлении шефских связей. Тогда руководитель предприятия отметил, что шефская помощь будет направлена в первую очередь на пополнение личного состава для прохождения срочной службы на корабле молодыми людьми из Арзамаса.

В пресс-службе предприятия также рассказали, что в День города Арзамаса, 31 августа, заместитель командира корабля "Москва" по военно-патриотической работе Алексей Бугорский, командир электромеханической боевой части Виктор Несмашный и главный боцман Игорь Середа приехали на празднования. Гости познакомились с руководством АПЗ для укрепления дальнейшего сотрудничества, что и произошло.

"Для меня гордость представлять наш край и город на Черноморском флоте. Я шел к этому целенаправленно. Флот и морская романтика мне более интересны, чем сухопутные войска. Все складывается, как я и хотел. Не знал, что корабль подшефный АПЗ. Этот факт добавляет еще больше гордости, ведь передовое оборонное предприятие нашего города оказывает помощь такому мощному и известному ракетному крейсеру", - поделился впечатлениями призывник Иван Смирнов.

"По распределению попал в Севастополь на крейсер "Москва". В будущем хочу связать свою жизнь с гражданской специальностью, работать на АПЗ. Мне нравится физика, поэтому намерен получить инженерное образование", – рассказал другой призывник Андрей Сазонов.

По словам комиссара Сергея Сёменова, отслужившим на корабле будет предоставлен шанс продолжения службы по контракту. Заключить его можно сразу после принесения присяги.

Фото: Александр Барыкин

"В 1980 году АПЗ взял шефство над строящимся крейсером. Тогда он назывался "Слава", сегодня носит имя "Москва". Шефские связи дали серьезный импульс к развитию дружеских отношений между приборостроителями и командным составом крейсера. Мы оказывали шефскую помощь команде, сами неоднократно бывали в гостях у моряков-черноморцев, а также принимали их на предприятии. Сегодня почетное право служить на крейсере "Москва", а вместе с ним и огромную ответственность заслужили наши ребята. Мы надеемся, что они добросовестно будут относиться к своим воинским обязанностям, постигать военные науки и достойно представят наш город. А мы и дальше будем развивать сотрудничество с Черноморским флотом, вместе работать на повышение престижа воинской службы и заниматься воспитанием допризывной молодежи", - добавил заместитель председателя Арзамасской городской Думы, начальник УВСиМК АО "АПЗ" Константин Аргентов.