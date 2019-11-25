Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на подшефное судно "АПЗ" Черноморского флота

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Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на подшефное судно "АПЗ" – ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".
Проходить срочную службу в российской армии в этот осенний призыв из Арзамаса отправились 13 человек, шестеро – на Черноморский флот.
"По инициативе генерального директора АПЗ Олега Лавричева с этого года заключен договор о шефских отношениях между Арзамасским приборостроительным заводом и крейсером "Москва", который базируется в Севастополе. Теперь с осеннего призыва мы можем отправлять на корабль до десяти человек. Сегодня таковых шесть человек основного состава, четыре – резерв. Есть определенные критерии для прохождения службы на этом корабле. Для тех, кому посчастливится там служить, это станет удачей, а вместе с тем большой ответственностью представлять наш город и район в Крыму", – сказал военный комиссар городского округа Арзамас и Арзамасского района Сергей Семёнов.
Летом генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев и командир крейсера "Москва" Олег Князев подписали новый договор об установлении шефских связей. Тогда руководитель предприятия отметил, что шефская помощь будет направлена в первую очередь на пополнение личного состава для прохождения срочной службы на корабле молодыми людьми из Арзамаса.
В пресс-службе предприятия также рассказали, что в День города Арзамаса, 31 августа, заместитель командира корабля "Москва" по военно-патриотической работе Алексей Бугорский, командир электромеханической боевой части Виктор Несмашный и главный боцман Игорь Середа приехали на празднования. Гости познакомились с руководством АПЗ для укрепления дальнейшего сотрудничества, что и произошло.
"Для меня гордость представлять наш край и город на Черноморском флоте. Я шел к этому целенаправленно. Флот и морская романтика мне более интересны, чем сухопутные войска. Все складывается, как я и хотел. Не знал, что корабль подшефный АПЗ. Этот факт добавляет еще больше гордости, ведь передовое оборонное предприятие нашего города оказывает помощь такому мощному и известному ракетному крейсеру", - поделился впечатлениями призывник Иван Смирнов.
"По распределению попал в Севастополь на крейсер "Москва". В будущем хочу связать свою жизнь с гражданской специальностью, работать на АПЗ. Мне нравится физика, поэтому намерен получить инженерное образование", – рассказал другой призывник Андрей Сазонов.
По словам комиссара Сергея Сёменова, отслужившим на корабле будет предоставлен шанс продолжения службы по контракту. Заключить его можно сразу после принесения присяги.
"В 1980 году АПЗ взял шефство над строящимся крейсером. Тогда он назывался "Слава", сегодня носит имя "Москва". Шефские связи дали серьезный импульс к развитию дружеских отношений между приборостроителями и командным составом крейсера. Мы оказывали шефскую помощь команде, сами неоднократно бывали в гостях у моряков-черноморцев, а также принимали их на предприятии. Сегодня почетное право служить на крейсере "Москва", а вместе с ним и огромную ответственность заслужили наши ребята. Мы надеемся, что они добросовестно будут относиться к своим воинским обязанностям, постигать военные науки и достойно представят наш город. А мы и дальше будем развивать сотрудничество с Черноморским флотом, вместе работать на повышение престижа воинской службы и заниматься воспитанием допризывной молодежи", - добавил заместитель председателя Арзамасской городской Думы, начальник УВСиМК АО "АПЗ" Константин Аргентов.
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