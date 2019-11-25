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Общество

Пересадочные тарифы хотят внедрить в городских электричках Нижнего Новгорода

29 ноября 2019 17:02  [29] Общество

"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВПК) ведет переговоры с правительством Нижегородской области о присоединении городских электричек к автоматизированной системе оплаты проезда и введении пересадочных тарифов на электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В случае, если проект будет реализован, интеграция городских электропоездов в единую транспортную систему, по мнению компании, позволит повысить привлекательность общественного транспорта, что приведет к снижению нагрузки автодорог и, как следствие, к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это улучшит экологическую обстановку.

В ходе праздничного мероприятия, посвященного десятилетию компании, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Роман Колосов подчеркнул, что результатом сотрудничества ВВПК с регионом стала реализация нескольких значимых проектов.

"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания в 2013 году запустила "городские электрички". Этот проект позволил интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Поезда курсируют в сормовском и приокском направлениях. Эта эффективная система значительно улучшила качество транспортного обслуживания нижегородцев", - сказал Роман Колосов.

Также, он напомнил, что в 2018 году регион принял участие в финансировании обновления подвижного состава. Благодаря субсидии областного правительства приобретены пять четырехвагонных электропоездов переменного тока. Две недели назад в рейс вышел концептуально новый электропоезд в шестивагонном исполнении.

Ранее сообщалось, что мультимодальные перевозки "метро-электричка" могут создать в сторону Сормова.

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