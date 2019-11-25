Безвозмездные правовые консультации пройдут в приёмной граждан губернатора и правительства Нижегородской области Общество

Безвозмездные правовые консультации пройдут в приёмной граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие запланировано на 24 декабря с 10:00. Свои вопросы уполномоченным лицам государственно-правового департамента и министерства соцполитики региона смогут задать пенсионеры и граждане льготных категорий.

На консультацию требуется предварительно записаться. Это возможно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись будет прекращена за три рабочих дня до мероприятия.