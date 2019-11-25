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Общество

Туманы ожидают нижегородцев на текущей неделе

02 декабря 2019 00:01  [84] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Туманы и мороз не выше -8° ожидают нижегородцев на текущей неделе, которую завершит значительное потепление. Об этом сообщается на сайтах прогнозов погоды.

Сегодня днем, 2 декабря, прогнозируется малооблачная погода с температурой от -2° до -4° с умеренным юго-западным ветром. Ночью похолодает до -7°.

Со вторника 3 декабря, город накроют туманы. В течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег и сильный туман. Днем прогнозируется до -2°, ночью - до -8°.

4 декабря, в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег, местами дымка; днем температура воздуха составит около -5°, ночью примерно -7°.

В четверг, 5 декабря, вновь прогнозируется туман и небольшой снег, возможен туман. Температура воздуха будет аналогична температуре днем ранее.

В пятницу и в субботу значительно потеплеет. В пятницу 6 декабря днем столбики градусников покажут +1°, на улице будет пасмурно и небольшой дождь, а ночью температура понизится до -3°. В субботу днем также ожидается от 0°до +1° и мокрый снег, а ночью – до −2° с мокрым снегом.

В воскресенье нижегородцев ждет похолодание: днем столбики градусников будут показывать от −2° до −3°, ночью – до -5°. На протяжении всего дня будет идти дождь, ночью он перейдет в снег.

Стоит отметить, что вся указанная температура на протяжении недели будет ощущаться в Нижнем Новгороде примерно на пять градусов ниже. Это зависит от влажности воздуха и скорости ветра.

Напомним, что ранее Гидрометцентр рассказывал об особенностях предстоящей нижегородской зимы.

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