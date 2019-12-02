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Политика

Владимир Панов поручил нижегородской АТИ круглосуточно следить за уборкой снега и наледи

02 декабря 2019 15:13  [87] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Владимир Панов поручил нижегородскому управлению административно технического и муниципального контроля (АТИ) круглосуточно следить за уборкой снега и наледи и привлекать к ответственности. Глава города дал соответствующее поручение, сообщили в пресс-службе мэрии.

По итогам мониторинга дворовых территорий 2 декабря в районе улицы Нестерова инспекторы АТИ выявили неубранные от снега входные группы домов, а также необработанные от гололеда тротуары и проезды, которые находились в зоне ответственности Домоуправляющей компании.

По словам местных жителей, гололед во дворе уже два дня, но дворников они не видели. Видимо, для кого-то зима в этом году вновь наступила неожиданно.

"Ничего не убирается и ничем не посыпано. С утра двое людей здесь упали из-за гололеда. Домоуправляющая компания свою работу не выполняет",- посетовала жительница дома 3 по улице Нестерова.

Ненормативное содержание тротуаров и дворовых проездов наказывается штрафом на сумму от 3 до 7 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме этого, с 1 января 2020 года сумма штрафа за плохую уборку снега увеличится и для должностных лиц составит от 4 до 8 тысяч рублей, а для юридических - от 20 до 40 тысяч рублей.

Традиционно, и главам районов следует усилить контроль за работой ДУКов по содержанию тротуаров и пешеходных дорожек.

Ранее сообщалось, что за некачественную уборку улично-дорожной сети и дворов в зимний период 2018-2019 года назначены штрафы на сумму 40,6 млн рублей.

Напомним, что городской портал "Антиснег" возобновил свою работу.

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