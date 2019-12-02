Инициативные нижегородцы предложили создать мозаичное панно к 800-летию города Культура и отдых

Инициативные нижегородцы предложили создать к 800-летию города мозаичное панно, отображающее историю Нижнего Новгорода. Предложение было озвучено на экспертной сессии "Команды 800" по повышению туристической привлекательности Нижнего Новгорода. Экспертные комиссии по двум направления – "Туризм" и "Городская среда" – были объединены, нижегородцы представили 7 проектов.

Оригинальность проекта по созданию панно может быть в том, что мозаику будут наносить не профессиональные художники, а нижегородцы и гости города. По мнению проектантов, панно могло бы украсить Нижневолжскую набережную.

Еще одна инициатива – новый проект не только в масштабах России, но и мира. Превращение нижегородской телебашни в первую "поющую телебашню" – арт-объект, транслирующий тематический видеоконтент под музыкальное сопровождение.

Помимо необычных идей, предлагаются проекты, уже опробованные в других городах, к примеру, "Аэролифт" – аттракцион, позволяющий любоваться городом с высоты птичьего полета, или бронзовый макет Кремля и исторического Нижнего. Подобные макеты уже есть в Туле, Ярославле, Иркутске, Тернополе и Екатеринбурге.

Также эксперты оценили совместный проект "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" со стрит-арт художниками. В 2020 году планируется раскрасить 12 трансформаторных подстанций на видовых местах города. Граффитисты нанесут изображение людей, прославивших Нижний Новгород и Россию.

В ближайшее время рабочая группа "Команды 800" определит, какие выбранные экспертами проекты необходимо поддержать.

Подать свой проект к 800-летию и получить финансовую или организационную поддержку можно на сайте nizhny800.ru.

Напомним, 27 марта 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске проекта "Команда 800". Его главная задача – вовлечь жителей Нижнего Новгорода в подготовку к празднованию 800-летия города. Каждый нижегородец может предложить свою идею по развитию Нижнего Новгорода.

Напомним, члены Архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области определили два варианта установки памятника князю Александру Невскому в Нижнем Новгороде: на Стрелке или Благовещенской площади.

Идея выдвинута Нижегородской епархией РПЦ ещё несколько лет назад, сейчас это предложение размещено на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода.

Концепцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода разработают за 1 млн рублей. Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей.