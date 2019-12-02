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Общество

Нижний Новгород направит на развитие туризма 40 млн рублей

03 декабря 2019 16:50  [1] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород в 2020 году направит на развитие туризма почти 40 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба думы Нижнего Новгорода, такую информацию озвучил на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин. Комиссия 3 декабря рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Юрий Мочалкин сказал, что на мероприятия по увеличению туристического потока в 2020 году в проекте бюджета города заложено 24,1 млн рублей, а на обеспечение деятельности АНО "Управление по туризму" - 13,6 млн рублей. Это в совокупности составаляет 37,7 млн рублей.

Начальник отдела содействия развитию туризма департамента предпринимательства и туризма Елена Мишина, в свою очередь, сказала, что туристический поток растет, и в 2019 году Нижний Новгород посетили 672 тысяч гостей

"Если говорить честно, денег никогда не хватает. Но мы сегодня увидели, что увеличение финансирование программ по развитию экономики, малого и среднего предпринимательства, а также туризма пусть незначительное, но есть. Впереди у нас празднование 800-летия Нижнего Новгорода, и, конечно, сейчас большое внимание уделяется развитию туризма. Очень важное направление – развитие народных промыслов. Я считаю, это даст и новые рабочие места, и в то же время повысит туристическую привлекательность и Нижнего Новгорода, и региона в целом", - добавил председатель комиссии Николай Сатаев.

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