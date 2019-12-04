"Горьковская елка-2020": движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на месяц Общество

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на время празднования фестиваля

"Горьковская елка 2020". Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Ограничения будут действовать с 7 декабря 2019 года до 12 января 2020 года по площади Минина (на участке от Верхневолжской набережной до улицы Варварской), улице Минина (на участке от площади Минина до улицы Пискунова), улице Ульянова (на участке от площади Минина до улицы Ульянова).

Также, по данным департамента, с 28 декабря до 8 января будет временно прекращено движение транспорта по Георгиевскому съезду, Верхневолжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова).

Кроме того, в новогоднюю ночь с 23.00 до 01.00 будет временно ограничено движение транспорта по Нижневолжской набережной (на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой).

В дептрансе отметили, что в указанные периоды на этих территориях будет также запрещена парковка транспортных средств. Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.