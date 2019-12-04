Нижегородский водоканал увеличил количество абонентов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал увеличил количество абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Увеличение абонентов обусловлено сокращение сроков рассмотрения обращений заявителей по вопросам технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Как пояснили в пресс-службе, водоканал сократил сроки по поручению городской администрации. Также по поручению администрации компания сократила срок согласования проектной документации. Если раньше срок рассмотрения проектной документации составлял 22 дня, то теперь услугу можно получить за 17 дней юридическим лицам и за 10 дней физическим лицам. При этом количество самих обращений увеличилось с 13 до 15 тысяч по сравнению с 2018 годом.

Заместитель генерального директора по развитию АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков отмечает, что кроме стандартных обращений в 2019 году выдано 1171 техническое условие, 618 условий подключения, рассмотрено и согласовано 711 проектов наружных сетей водоснабжения и водоотведения, оформлен 1261 акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности.

Вместе с этим, количество потребителей услуг АО "Нижегородский водоканал" увеличилось. Если в 2018 году было 9,5 тысяч договоров с юридическими лицами и 444 тысяч договоров с физическими, то в 2019 году количество юридических лиц составило 10 тысяч, физических – 460. При этом увеличился показатель собираемости платежей, в 2018 году показатель составлял 96%, в 2019 – 99%.