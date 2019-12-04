Городской Думе Дзержинска исполнилось 25 лет Общество

Городской Думе Дзержинска исполнилось 25 лет; в честь этого события состоялось торжество, посвященное юбилейной дате.

Во Дворце культуры химиков прошел праздничный концерт, а также была организована фотовыставка, рассказывавшая о деятельности Думы на протяжении четверти века.



Депутатов шести созывов, собравшихся на торжество, с юбилеем дзержинской Думы поздравили и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетитина, министр правительства Нижегородской области - полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области Денис Бакиев, глава Дзержинска Иван Носков.

Своих коллег приветствовал председатель Думы шестого созыва, секретарь местного отделения "ЕР" Сергей Попов.

"Все эти годы в центре внимания депутатского корпуса находился, по сути один вопрос – развитие города и благополучие его жителей. Споры "что лучше" и "как это сделать" не утихали никогда. Они были, есть и будут! Поскольку именно в этом и состоит основная задача Думы. Это площадка, где нужно отстаивать свою точку зрения на развитие города, где в спорах находится решение", - сказал он.

Ольга Щетитина вручила награды Законодательного собрания депутатам Галине Демахиной, Михаилу Орлову, Зяки Умярову, Константину Фокину, Сергею Лескову, работавшим в нескольких созывах, председателю Думы Сергею Попову и сотрудникам аппарата Гордумы. Она поблагодарила всех за сотрудничество.

"В законотворчестве обязательно нужна совместная работа и аналитика, - прокомментировала Ольга Щетитина. "Командная работа – это залог результата. Законодательное собрание тесно взаимодействует с представителями всех муниципальных образований области. Дума Дзержинска наиболее активная, она поднимает те вопросы, которые касаются всех жителей области, поэтому в дальнейшем инициативы дзержинских парламентариев становятся источниками региональных программ или законопроектов".

Слова правительственной телеграммы от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина зачитал Денис Бакиев: "Городская дума Дзержинска преодолела непростой путь становления и приобрела статус авторитетного органа власти, способного принимать ответственные решения. Желаю всему депутатскому корпусу удачи, больших успехов и продуктивной работы на благо жителей Дзержинска!".

Дипломами министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области были награждены председатели комитетов Гордумы Юлия Абызова, Олег Богданов, Юрий Шахунц, Иван Григорьев, Дмитрий Меснянкин, Людмила Кемайкина, Виктор Романов.

"Мы стремимся к достижению общих целей", - сказал в своем поздравлении глава города Иван Носков и пожелал депутатам принимать взвешенные решения в интересах родного города.

Благодарственными письмами городского округа были награждены председатель Думы третьего созыва Владимир Гончаров и председатель Думы пятого созыва и глава города с 2012 по 2015 годы Валерий Чумазин.