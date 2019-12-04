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Происшествия

Состояние детей, прооперированных после ДТП у ТЮЗа – стабильное, - врачи

08 декабря 2019 12:21  [264] Происшествия

Нижегородские медики сообщают, что состояние детей, которым потребовалась операция после того, как они попали под колеса автомобиля на пр.Горького рядом с ТЮЗом, в настоящее время стабильное.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло днем 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде: одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шла группа школьников, которые приехали в ТЮЗ на спектакль.

В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу детей) и 10 госпитализированы.

Сегодня в минздраве сказали, что двоим попавшим под колеса автомобиля страдавшим подросткам потребовалась операция, которая завершилась успешно.

Другим детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось – компьютерная томография головы.

"Детям оказана вся необходимая помощь. Через две недели все дети будут дома, кто-то может уже через 4-5 дней", - пояснил заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов.

Состояние еще двух взрослых, пострадавших в ДТП и находящихся в больнице, остаётся без изменений.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильному заместителю Андрею Гнеушеву и региональном минздраву оказать пострадавшим в массовом ДТП в центре Нижнего Новгорода всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Учитывая режим выходного дня, в детской областной больнице привлечены к работе дополнительно специалисты, усилив таким образом работу медицинского учреждения.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует региональная прокуратура.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, выражая соболезнования родственникам погибшей в ДТП женщине, сказал, что один из участников аварии уже задержан. Ранее этот человек уже был лишён водительских прав.

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