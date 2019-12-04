Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей нижегородки в ДТП у ТЮЗа Происшествия

Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей нижегородки в ДТП у ТЮЗа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, пострадавшим будет выделено по 100 тыс. рублей, семье погибшей нижегородки – 300 тыс. рублей. 8 декабря заместитель губернатора Андрей Гнеушев посетил пострадавших в детской областной больнице, где встретился с родными школьников, врачами, а также с семьей погибшей. Андрей Гнеушев от себя лично и от Глеба Никитина выразил соболезнования мужу погибшей.

"Это трагическое происшествие требует от нас особого внимания. Важно, чтобы те, кто пострадал в страшной аварии, смогли как можно быстрее восстановиться от полученных травм, как в физическом, так и психологическом плане. Сейчас с ребятами работают наши психологи, а уже к вечеру им на помощь придут коллеги из института имени Сербского. Специалисты уже в пути. Министерству здравоохранения региона поручено курировать состояние каждого из пострадавших, как во время стационарного лечения, так и после выписки", - сказал губернатор.

Также губернатор поручил министру образования, науки и молодежной политики региона Сергею Злобину взять на личный контроль ситуацию с подготовкой девятиклассников к итоговым экзаменам в школе.

"Знаю, что родители беспокоятся насчёт подготовки и сдачи экзаменов. Нам нужно оказать необходимую помощь, чтобы компенсировать отставание от учебного процесса, в том числе проработать вопрос индивидуальных программ подготовки для каждого из пострадавших ребят", - отметил глава региона.

Глеб Никитин также выразил благодарность нижегородцам, которые сразу после столкновения пришли на помощь пострадавшим.

На данный момент состояние подростков, пострадавших в результате ДТП, оценивается врачами, как стабильное, без отрицательной динамики . Состояние двух взрослых, пострадавших, остаётся без изменений.

"Вчера два пострадавших ребенка были в отделении реанимации, но благодаря грамотным действиям врачей удалось добиться улучшения состояния, сегодня их уже перевели в общую палату. Состояние всех детей сейчас стабильное, отрицательной динамики нет. Медики прикладывают все необходимые усилия, чтобы пострадавшие как можно скорее пошли на поправку", - отметил Андрей Гнеушев.

Как сообщил заместитель губернатора, правительство региона совместно с администрацией Нижнего Новгорода окажут всю необходимую помощь в организации похорон погибшей нижегородки.

Ранее сообщалось, что в ДТП на ул. Горького погибла мама одной из учениц автозаводской школы №37, которая сопровождала ребят из 9А класса на спектакль в ТЮЗ.

Один из участников аварии задержан. От медицинского освидетельствования он отказался. Отмечается, что ранее он уже был лишён водительских прав. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, авария с участием четырёх автомобилей произошла около 17:15 7 декабря на улице Максима Горького.

Одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шли школьники, которые приехали в ТЮЗ на спектакль. Дети двигались организованной группой.