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Общество

Лучшим сварщиком Нижегородской области стал сотрудник "Теплоэнерго"

09 декабря 2019 10:32  [45] Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

Лучшим сварщиком Нижегородской области стал сотрудник АО "Теплоэнерго" Александр Ушаков, он победил в областном конкурсе профмастерства .Всего приняли участие 20 представителей коммунальных предприятий из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Заволжья, Сарова и Павловского района, сообщили в пресс-службе "Теплоэнерго".

Соревнования проходили на базе Ресурсного Центра ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства", организаторами конкурса выступили региональное министерство энергетики и ЖКХ и Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения.

Конкурс состоял их двух этапов. Первый этап включал в себя самопрезентацию и тест по теории сварки. На втором этапе проверялись практические навыки. Участникам необходимо было собрать и сварить стальные трубы двух диаметров двумя способами — электродуговой и газовой сваркой. Жюри оценивало качество шва и герметичность изделия.

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

По итогам всех испытаний лучшим сварщиком Нижегородской области стал электрогазосварщик 5 разряда района тепловых сетей "Нагорный" АО "Теплоэнерго" Александр Ушаков. За победу в конкурсе он получил денежный приз, а также ежемесячную надбавку от Областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин отметил, что предприятие уделяет особое внимание вопросам развития своих сотрудников. Для повышения компетентности и обмена передовым опытом в компании ежегодно проводятся внутренние соревнования оперативного и ремонтного персонала.

"Сотрудники Теплоэнерго ежегодно принимают участие в областных конкурсах и показывают хорошие результаты. Это очень важно для нас, поскольку оценка на таком высоком уровне — это стимул для профессионального развития. Есть, на кого ориентироваться. Лучших в своих профессиях мы поощряем серьезными доплатами, причем многие из них уже носят характер ежегодных. И, конечно, такие специалисты в приоритете при принятии кадровых решений", — сообщил Илья Халтурин.

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