"Транснефть-Верхняя Волга" признана победителем регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" Бизнес

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" признано победителем регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Конкурс проводится ежегодно с 2000 года в 15 номинациях. Основная задача - выявление российских организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, развитие форм социального партнерства в организациях, привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших тематических проектов, создание позитивного социального имиджа.

В текущем году 20 организаций и предприятий Нижегородского области приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса. Экспертная комиссия под патронажем министерства социальной политики Нижегородской области, в частности, оценивала программы в области профессионального развития кадров, охраны труда, обеспечения условий для реализации спортивных проектов.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завоевало первое место в двух номинациях конкурса: "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы", "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности".

Второе место предприятие заняло в номинациях: "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" и "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы". Кроме того, третье место было присуждено АО "Транснефть-Верхняя Волга" в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

По итогам регионального этапа АО "Транснефть-Верхняя Волга" примет участие в конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" на федеральном уровне.