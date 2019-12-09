Предпринимательский форум "Перспективы бизнеса" открылся в Нижнем Новгороде Бизнес

Предпринимательский форум "Перспективы бизнеса" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном минпроме.

В пресс-службе пояснили, что форум – это итоговое мероприятие образовательной программы "Мой бизнес", которая проходила в рамках проекта "Популяризация предпринимательства нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, очень важно, что благодаря программе обучение основам предпринимательской деятельности прошли более 2 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Это ученики школ, студенты техникумов и вузов из Нижнего Новгорода, Лукоянова, Павлова, Горбатова, Дзержинска, Княгинино, Воротынца.

"Ребята научились выбирать бизнес-идеи и разрабатывать бизнес-план. В конце обучения они защищали свои проекты, и получили экспертное мнение от участников конкурсной комиссии. Это поможет им в будущем воплотить свои планы. Приятно, что большая часть проектов молодых людей посвящена социальным и экономическим проблемам. Это, например, проект адаптации детей с ограниченными возможностями в социуме, вторичное использование продуктов мусоропереработки, производство экоодежды", - рассказал Максим Черкасов.

Для более взрослой аудитории были запущены программы наставничества – советы по улучшению бизнеса получили 200 человек. Также все желающие могли принять участие в конкурсе бизнес-идей. Было подано более 1000 заявок, из их числа были отобраны наиболее интересные и перспективные проекты и представлены на сегодняшний форум для оценки экспертным советом.

"Авторы десяти самых перспективных бизнес-идей получат сертификаты на бесплатное сопровождение и консультацию от отраслевых экспертов Ассоциации кластеров и технопарков России; в течение года Ассоциация будет оказывать менторскую поддержку, содействовать их внедрению в реально действующие промышленные цепочки, проводить консультации с предпринимателями", - пояснил директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России, международный эксперт программы развития ООН Андрей Шпиленко.

Победителей конкурса бизнес-идей определят на форуме. Кроме того, на мероприятии выступят: Рамиль Касимов, шоумен, сценарист проектов более 100 крупнейших телепроектов; Денис Ковалевич, представитель компании АО "Роснано", генеральный директор Троицкого нанотехнологического центра "Техноспарк"; Ксения Корнушина, автор и идейный вдохновитель, основатель студии маникюра "Karnushina nails"; Иван Кузьмин, заместитель директора по исследованиям и разработкам компании Intel в России, Эрика Лангольф, основательница холдинга Магия Моды, один из ведущих байеров; Анна Чапман, предприниматель, телеведущая.

Напомним, о действующих в Нижегородской области мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно узнать в центре и на горячей линии 8-800-301-29-94 "Мой бизнес".

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".