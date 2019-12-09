Прокуратура Нижегородской области реабилитировала 19 жертв политических репрессий Общество

Прокуратура Нижегородской области реабилитировала 19 граждан, подвергшихся политическим репрессиям на территории региона с 25 октября (7 ноября) 1917 года.

Согласно обзору контрреволюционных выступлений в Нижегородской губернии в 1918 году произошло около 40 восстаний и контрреволюционных выступлений.

К числу наиболее крупных отнесено массовое выступление 24 мая 1918 года рабочих местных заводов и гражданского населения в селе Богородское Павловского уезда. По результатам расследования указанных событий следственной комиссией при Нижегородском губернском революционном трибунале уголовное дело о богородских событиях в отношении нескольких десятков человек направлено для рассмотрения в Нижегородский Губернский революционный трибунал.

Приговором Нижегородского губернского революционного трибунала от 07 декабря 1918 года за "организацию контрреволюционного восстания по заранее обдуманному плану", "соучастие в подготовке контрреволюционного заговора, возбуждение толпы", "подстрекательство к восстанию" приговорены к различным видам наказания от лишения свободы до расстрела 33 человека.

При этом 14 скрывшихся граждан, объявленных судом врагами трудящихся и заочно приговоренных к расстрелу, обвиняемыми по делу даже не признавались.

Кроме того, в отношении еще 7 человек рассмотрение уголовного дела отложено, сведений о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям не имеется.

Согласно материалам уголовного дела 24 мая 1918 года в селе Богородском на почве острого продовольственного кризиса произошло массовое выступление населения, расцененное следственными органами и судом как контрреволюционное, то есть направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов. В уголовном деле отсутствуют объективные данные, подтверждающие непосредственную причастность подсудимых к подготовке, организации, а также активное участие в самом выступлении, подстрекательстве к погромам. При указанных обстоятельствах привлечение 40 человек к уголовной ответственности было обусловлено политическими мотивами действовавшей на тот период власти.

По результатам пересмотра данного уголовного дела в соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" прокуратурой области реабилитированы жители села Богородское Богородской волости Павловского уезда Нижегородской области: Александров Николай Михайлович 26 лет, Балуев Василий Федорович, Балакин Алексей Александрович 25 лет, Власов Николай Иванович 22 лет, Галибин Иван Николаевич 32 лет, Галин Алексей Васильевич, Головастиков Никандр (Николай) Михайлович, Груничев-Демарин Иван Николаевич 52 лет, Ермаков Николай Никандрович, Каконов-Кабатов Иван Васильевич, Капралов Григорий Михайлович 25 лет, Калякин Иван Александрович 21 года, Краев Михаил Иванович 22 лет, Кутянин Николай (Никандр) Алексеевич 26 лет, Кутянин Иван Алексеевич 22 лет, Кукин Иван Николаевич, Лосев Василий Алексеевич 43 лет, Лосев Павел Васильевич 26 лет, Лосев Алексей Иванович, Мартихин Василий Михайлович 20 лет, Мигунов Михаил Алексевич 18 лет, Раков Иван Васильевич 47 лет, Савостьянов (Севостьянов) Василий Константинович 57 лет, Санкин Михаил Иванович 27 лет, Санкин Николай Михайлович, Стешов Иван Васильевич 36 лет; Сургутов Михаил Иванович 70 лет, Тюлин Федор Иванович 39 лет, Чернов Александр Михайлович 20 лет, Чистяков Александр Семенович 21 года, Чуманов Федор Константинович 60 лет, Шебетков Иван Иванович, Шоричев Василий Васильевич, Шпенков-Меглинов Иван Васильевич 48 лет, а также житель села Высоково Высоковской волости Павловского уезда Нижегородской области Страхов Иван Васильевич 35 лет, житель гор. Горбатова Нижегородской губернии Конаков Алексей Степанович 18 лет, житель г. Н. Новгорода Лукин Сергей Владимирович 19 лет, житель дер. Демидово Высоковской волости Павловского уезда Нижегородской губернии Кушлин Андрей Васильевич 20 лет, житель Барановской волости дер. Краснокалиновой Царев-Терешин Сергей Петрович 32 лет, гражданин Пензенской губернии Мокшанского уезда Царевшинской волости Сурков Афанасий Иванович 32 лет.

В сентябре 1918 года в Курмышском уезде Симбирской губернии произошло массовое выступление сельского населения. Карательным отрядом Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией на чехословацком фронте 8 сентября 1918 года в 10 часов утра за участие в свержении советской власти в г. Курмыше расстреляны 19 жителей села Деяново Курмышского уезда Симбирской губернии.

Решение о расстреле жителей села как участников Курмышского белогвардейского восстания принято Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией на чехословацком фронте по классовым (кулаки) и религиозным признакам (священник), то есть по политическим мотивам. Сведений о совершении ими каких-либо уголовно наказуемых деяний не имеется.

Прокуратурой области реабилитированы расстрелянные граждане Федор Азлин, Димитрий Галапупов, Григорий Шутов, Иван Хорин, Яков Шутов, Евграф Шутов, Матвей Шутов, Василий Якадин, Алексей Шутов, Иван Якадин, Василий Сидоров, Василий Сарбаев, Федор Якадин, Иван Якадин, Иван Иванов, Николай Иванов, Петр Азлин, Алексей Хорин, священник Степан Немков.

Ранее, общественная организация "Защита прав жертв политических репрессий" предложила установить памятник в "Сквере им.1905" Нижнего Новгорода.