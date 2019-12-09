Более 90% клиентов группы "Открытие" при страховании стали отдавать предпочтение рублевым полисам Бизнес

Более 90% клиентов группы "Открытие" при страховании стали отдавать предпочтение рублевым полисам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что с 2015 года доля тех, кто покупает программы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) "Росгосстрах Жизнь" (финансовая группа "Открытие") в долларах и евро, стабильно сокращалась с 29% до 3%. Именно таким образом сейчас владельцами рублевых полисов являются более 90% клиентов банка.

Пять лет назад 25% всех инвестиционно-накопительных программ компании (данные по "ЭРГО Жизнь", на базе которой развивается "Росгосстрах Жизнь", входящая в группу "Открытие") заключались в долларах, еще 4% - в евро. Однако с 2015 года доля валютных договоров страхования жизни постепенно снижалась, и в этом году в валюте оформлено меньше 1% полисов НСЖ и порядка 2% ИСЖ.



"Инвестиционно-накопительные продукты "Росгосстрах Жизнь" чаще всего продаются через розничную сеть банка "Открытие", поэтому для них характерны такие же тренды, что и для традиционных банковских продуктов, особенно депозитов. Прошло пять лет с девальвационного шока 2014 года. Люди имеют свойство забывать плохое. Рубль уже долгое время относительно стабилен, так почему бы не купить рублевый инструмент с более высокой доходностью? Тем более, что абсолютное большинство клиентов получают доходы в рублях и планируют финансовые цели в них же", - объясняет директор по стратегическому анализу СК "Росгосстрах Жизнь" Иван Чубарь.