Дума признала исполнение нацпроектов в Нижнем Новгороде надлежащим и удовлетворительным Политика

Депутаты городской Думы признали исполнение нацпроектов в Нижнем Новгороде надлежащим и удовлетворительным. На внеочередном заседании 11 декабря 2019 года оценки выставлены по каждому из 6 национальных проектов, в которых принимает участие город. Голосование было тайным.

Дума признала надлежащим качество исполнения двух нацпроектов: "Жилье и городская среда" (14 голосов за надлежащее исполнение, 14 - удовлетворительное, 9 - неудовлетворительное, 4 бюллетеня недействительны) и "Цифровая экономика" (16 голосов за надлежащее исполнение, 15 - удовлетворительное, 6 - неудовлетворительное, 2 - воздержались, 2 бюллетеня недействительны).

По нацпроектам "Образование" (11 голосов за надлежащее исполнение, 17 - удовлетворительное, 6 - неудовлетворительное, 3 - воздержались, 4 бюллетеня недействительны), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (11 голосов за надлежащее исполнение, 16 - удовлетворительное, 10 - неудовлетворительное, 1 - воздержался, 3 бюллетеня недействительны), "Демография" (5 голосов за надлежащее исполнение, 13 - удовлетворительное, 18 - неудовлетворительное, 1 - воздержался, 4 бюллетеня недействительны), "Экология" (10 голосов за надлежащее исполнение, 17 - удовлетворительное, 10 - неудовлетворительное, 2 - воздержались, 2 бюллетеня недействительны) качество исполнения было признано депутатами удовлетворительным.

"Наша оценка – своеобразный аванс городской администрации, стимул для дальнейшей работы. Нижний Новгород не имеет достаточно средств на развитие своей территории, поэтому нацпроекты надо рассматривать, как уникальную возможность получения федерального и регионального финансирования на наши городские цели. Да, депутаты задали немало колких вопросов по реализации, нас многое беспокоит, но получение финансирования на предстоящие годы – наша общая цель. Обещаем в 2020 году усилить депутатский контроль и добиться большей прозрачности от чиновников", - прокомментировал председатель Думы Дмитрий Барыкин итоги голосования.

Напомним, ранее Дмитрий Барыкин сообщал, что к примеру в прошлом году около 365 млрд рублей было перечислено во все уровни бюджетов из Нижнего Новгорода. Так он прокомментировал вопрос журналиста о том, каков был бы бюджет, если бы все доходы, в первую очередь налоговые поступления, оставались в бюджете города, а не были перечислены в вышестоящие бюджеты. Отметим, что доходы города в размере 365 млрд рублей в 11 раз больше фактически оставшихся в бюджете.