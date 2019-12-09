Более 100 тонн дизельного топлива слито из нефтепровода "Альметевск-Нижний Новгород" Происшествия

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Более 100 тонн дизельного топлива слито из нефтепровода "Альметевск-Нижний Новгород" (АО "Транснефть - Верхняя Волга"). В Кстовском районе сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области задержаны члены межрегиональной преступной группы, занимавшейся хищением топлива.

Кража нефтепродуктов осуществлялась через криминальную врезку в МНПП с металлическим отводом длиной свыше 4 километров, который был проложен на глубине более 2 метров с выводом на огороженную территорию промышленной базы.

В ходе дальнейших мероприятий, сотрудниками УФСБ обнаружены пластиковые и металлические емкости с дизельным топливом объемом свыше 10 тысяч литров каждая. Вывоз похищенного топлива, для последующей реализации, осуществлялся с помощью бензовоза "Volvo". Всего задержано семеро подозреваемых. Общий объем обнаруженного похищенного топлива составил более 100 тонн.

В настоящее время работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" ликвидировали криминальную врезку. Следственным отделом УФСБ проводятся мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к хищению дизельного топлива, осуществляется сбор материалов для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ "Кража".

Ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов обнаружен в Кстовском районе.

К примеру, в 2018 году на магистральных трубопроводах АО "Транснефть-Верхняя Волга" было выявлено более 60 криминальных врезок.