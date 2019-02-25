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Общество

Разлив нефтепродуктов обнаружен в Кстовском районе Нижегородской области

26 февраля 2019 13:29  [270] Общество

Разлив нефтепродуктов обнаружен в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на АО "Транснефть-Верхняя Волга" 26 февраля 2019 года.

Сотрудники управления безопасности компании обнаружили дизельное топливо в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Альметьевск – Нижний Новгород в промзоне г. Кстово. Причиной выхода нефтепродукта стала криминальная врезка.

К месту выхода нефтепродукта оперативно прибыли бригады аварийной службы горьковского районного нефтепроводного управления "Транснефть-Верхняя Волга".

Площадь замазученного грунта местами составила два метра. В настоящее время специалисты чистят грунт и вывозят нефтепродукты. В работах задействованы 25 человек.

Угрозы жизни и здоровью населению нет, возможность попадания нефтепродукта в водоемы исключена. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют, пояснили в компании.

Ответственность за выход нефтепродукта из трубопровода несут неустановленные третьи лица, которые планировали незаконно добыть топливо. По факту криминальной врезки уполномоченными органами ведется расследование в соответствии с законодательством РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, более 34 млн рублей направит "Транснефть-Верхняя Волга" на экологическую безопасность в этом году.

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