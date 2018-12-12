Последние новости рубрики Бизнес
13 декабря 2018 16:21  [141] Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря
13 декабря 2018 15:17  [94] Более 60 криминальных врезок выявлено на магистральных трубопроводах АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году
13 декабря 2018 15:15  [145] "Конкурентность в обороте коммунальных отходов в Нижегородской области означает снижение цены в этой сфере", - Михаил Теодорович
13 декабря 2018 14:35  [91] "Необходимо решить ряд вопросов для оптимизации работы предприятий при выполнении обязательств по гособоронзаказу", - Евгений Лебедев
13 декабря 2018 13:46  [83] Число точек доступа в сети Wi-Fi "Ростелекома" для бизнеса достигло 26 тысяч за два года
13 декабря 2018 10:03  [434] Теплоэнерго намерено удвоить объем ремонта сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде в 2019 году
12 декабря 2018 16:32  [652] НБД-Банк активно развивает направление расчетных операций в юанях
12 декабря 2018 12:51  [829] "Ростелеком" запустил онлайн-игру "Новогодний шар удачи" для участников программы "Бонус"
12 декабря 2018 11:22  [468] Почта Банк помогает людям исполнить разные, иногда даже "экзотические" желания
11 декабря 2018 18:42  [1032] Около 20 нижегородских промпредприятий нашли торговых представителей из других регионов в ходе выставки 10 декабря
Бизнес

Более 60 криминальных врезок выявлено на магистральных трубопроводах АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году

13 декабря 2018 15:17  [94] Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело предварительные итоги работы в области противодействия криминальным врезкам и хищениям топлива из магистральных трубопроводов за истекший период 2018 года в регионах присутствия предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании 13 декабря.

Согласно информации, с начала 2018 года в зоне ответственности АО "Транснефть-Верхняя Волга", в которую входит 13 субъектов РФ, было выявлено 62 несанкционированных врезки в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. По подозрению в совершении преступлений задержан 41 правонарушитель, в отношении них органами внутренних дел возбуждены уголовные дела. В текущем году в суды направлены материалы 11 уголовных дел в отношении 30 обвиняемых. К настоящему времени судами вынесено семь обвинительных приговоров, к уголовной ответственности по ним привлечены 23 фигуранта, в том числе 17 получили реальные сроки лишения свободы.

"АО "Транснефть-Верхняя Волга" во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводит комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению фактов криминальных врезок в целях хищения нефтепродуктов из магистральных трубопроводов. Преступными действиями похитителей наносится значительный ущерб развитию нефтепроводной отрасли в части обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов потребителям. В результате хищений повышается вероятность несанкционированного выхода нефтепродуктов с последующим загрязнениями окружающей среды", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:
В соответствии с новой редакцией ст. 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, вступившей в силу в августе 2018 года ужесточается наказание за несанкционированную врезку и повреждение трубопроводов. Теперь врезчику-рецидивисту будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, обязательными исправительными работами до 360 часов, либо лишение свободы до четырех лет. При тяжких последствиях несанкционированной врезки правонарушителям грозит лишение свободы до восьми лет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Хищение
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph