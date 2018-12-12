Более 60 криминальных врезок выявлено на магистральных трубопроводах АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело предварительные итоги работы в области противодействия криминальным врезкам и хищениям топлива из магистральных трубопроводов за истекший период 2018 года в регионах присутствия предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании 13 декабря.

Согласно информации, с начала 2018 года в зоне ответственности АО "Транснефть-Верхняя Волга", в которую входит 13 субъектов РФ, было выявлено 62 несанкционированных врезки в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. По подозрению в совершении преступлений задержан 41 правонарушитель, в отношении них органами внутренних дел возбуждены уголовные дела. В текущем году в суды направлены материалы 11 уголовных дел в отношении 30 обвиняемых. К настоящему времени судами вынесено семь обвинительных приговоров, к уголовной ответственности по ним привлечены 23 фигуранта, в том числе 17 получили реальные сроки лишения свободы.

"АО "Транснефть-Верхняя Волга" во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводит комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению фактов криминальных врезок в целях хищения нефтепродуктов из магистральных трубопроводов. Преступными действиями похитителей наносится значительный ущерб развитию нефтепроводной отрасли в части обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов потребителям. В результате хищений повышается вероятность несанкционированного выхода нефтепродуктов с последующим загрязнениями окружающей среды", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

В соответствии с новой редакцией ст. 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, вступившей в силу в августе 2018 года ужесточается наказание за несанкционированную врезку и повреждение трубопроводов. Теперь врезчику-рецидивисту будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, обязательными исправительными работами до 360 часов, либо лишение свободы до четырех лет. При тяжких последствиях несанкционированной врезки правонарушителям грозит лишение свободы до восьми лет.