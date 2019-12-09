Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ожидания по ключевой ставке от ЦБ РФ Бизнес

Максим Петроневич Фото: С сайта finparty.ru

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ожидаемое решение по ключевой ставке, которое может принять совет директоров ЦБ РФ 13 декабря.

"По итогам заседания совета директоров Банка России 13 декабря ожидается снижение ставки. В то же время на рынке не сформирован единый консенсус, насколько сильным это снижение может быть: на 25 б.п. или 50 б.п. По мнению Аналитического управления, совет директоров склонится к более умеренному варианту снижения ставки", - считает Максим Петроневич.

"С момента предыдущего заседания 25 октября существенно снизились показатели годового прироста инфляции и доходность коротких ОФЗ до года. Так, годовые темпы инфляции замедлились на 40 б.п. с 3,8% г/г до 3,4% г/г по состоянию на 9 декабря. Доходность коротких ставок ОФЗ опустилась с уровня 6,1% до уровней около 5,8%. Таким образом, у Банка России достаточно поводов для снижения ключевой ставки на 50 б.п. До 6%", - пояснил он.

"В пользу более умеренного варианта снижения ставки выступают сразу несколько факторов. Несмотря на наблюдаемое замедление инфляции, отклонение итоговой за 2019 год инфляции от последнего базового прогноза Банка России (3,2-3,7%) будет незначительным. Динамика инфляции в ноябре с устранением сезонности остается низкой, но постепенно ускоряется", - отметил экономист банка "Открытие".

"Основными сдерживающими рост цен драйверами выступают продовольственные товары, а именно динамика цен на сахар и свинину. При этом в отношении других компонент видны позитивные сигналы - динамика цен на непродовольственные товары стабилизировалась, а цены на услуги начали ускоряться. Потенциал снижения розничной цены на сахар, которая в ноябре упала на 8%, скоро будет исчерпан: внутренние оптовые цены на сахар уже стабилизовались на уровне ниже мирового бенчмарка и вряд ли будут столь существенно сокращаться в ближайшем будущем", - объяснил Максим Петроневич.

"Наблюдаемое ускорение роста расходов бюджета и номинальных располагаемых доходов населения также выступают проинфляционными факторами, которые будут сдерживать дальнейшее замедление инфляции или даже способствовать ее ускорению. По этим причинам прогноз инфляции на 2020 год с высокой вероятностью будет оставлен ЦБ РФ без изменений (3,5-4%). Рост ВВП, судя по оперативным данным, также уложится в базовый прогноз Банка России (0,8-1,3%). Учитывая заявление директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексея Заботкина о том, что в случае развития "ситуации в рамках базового прогноза" Банк России предпочитает "постепенно уточнять ключевую ставку", снижение ставки на 25 б.п. также исключить нельзя", - считает экономист.

"В пользу более умеренного снижения выступает и тот факт, что уже на следующей неделе после заседания внешнеэкономический фон может стать более волатильным: 15 декабря Трамп может ввести дополнительные пошлины на импорт из Китая. Более высокий уровень ключевой ставки с ожиданиями ее дальнейшего снижения инвесторами будут в большей степени способствовать сохранению интереса нерезидентов к российским активам, тем самым защищая внутренний финансовый рынок от избыточной волатильности в случае неблагоприятного развития событий", - прокомментировал специалист.

"Дополнительным фактором в пользу умеренного сокращения ключевой ставки выступают среднесрочные ставки государственного долга, представляющие из себя хороший ориентир для монетарной политики в последние полгода. Так, доходность трехлетних ОФЗ изменилась незначительно с 6,1% до 6%. Доходность пятилетних ОФЗ, снизившись до исторически минимальных уровней еще до начала предыдущего заседания 25 октября, с тех пор сохраняется на уровне 6,2%", - рассказал Максим Петроневич.

"Существенное снижение ключевой ставки в этих условиях может не привести к пропорциональному снижению ставок заимствований, а также способствовать росту волатильности финансового рынка в случае ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры", - прогнозирует он.

"Снижение ключевой ставки будет поддерживать динамику кредитования не только бизнеса, но и ипотечных кредитов, объемы выдачи которых незначительно замедляются по отношению к предыдущему году. В отличии от предшествующих решений Банка России, снижение ключевой ставки ниже уровня 6,5% затронет ставки и по специализированным инструментам рефинансирования, таким как поддержка малого и среднего бизнеса, несырьевого экспорта и лизинга. Согласно положениям Банка России, ставки по таким инструментам устанавливаются на минимальном из двух значений уровне: 6,5% или текущему уровню ключевой ставки", - подытожил старший экономист банка "Открытие".