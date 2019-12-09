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Общество

Председатель Думы Дзержинска, секретарь местного отделения ЕР Сергей Попов проводит прием граждан

12 декабря 2019 17:53  [294] Общество

Председатель Думы Дзержинска, секретарь местного отделения "Единой России" Сергей Попов 12 декабря проводит личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба Думы города.

В пресс-службе уточнили, что сегодня - в День Конституции, проходит Всероссийский день приема граждан.

Большинство горожан, пришедших на прием к Сергею Попову, волновала тема благоустройства.

В частности, один из жителей рассказал о нескольких полезных, с его точки зрения, решениях, которые сделают центр города лучше. В том числе, он предложил увеличить освещенность проспекта Дзержинского и сквера на площади Дзержинского. А именно смонтировать подсветку памятника Ф.Э.Дзержинскому и увеличить количество световых опор от дома №1 по проспекту Дзержинского в сторону площади Маяковского.

"Площадь и проспект расположены в самом центре нашего города. Проспект Дзержинского – одна из главных и крупных улиц Дзержинска. Однако в вечерние часы их освещенность оставляет желать лучшего. Вечером одни жители идут здесь по своим делам и очень много тех, кто гуляет – мамы с детьми, пожилые люди. Поэтому надо сделать хорошее освещение", - сказал житель города.

Также он обратил внимание на необходимость восстановления брусчатки на площади Маяковского и демонтажа оставшихся элементов старого бетонного ограждения по улице Маяковского, переулку Жуковского и проспекту Чкалова.

Сергей Попов согласился с предложениями и поблагодарил горожанина за рачительное отношение к городу.

Прием будет продолжаться до 20:00.

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