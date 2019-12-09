Председатель Думы Дзержинска, секретарь местного отделения ЕР Сергей Попов проводит прием граждан Общество

Председатель Думы Дзержинска, секретарь местного отделения "Единой России" Сергей Попов 12 декабря проводит личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба Думы города.

В пресс-службе уточнили, что сегодня - в День Конституции, проходит Всероссийский день приема граждан.

Большинство горожан, пришедших на прием к Сергею Попову, волновала тема благоустройства.

В частности, один из жителей рассказал о нескольких полезных, с его точки зрения, решениях, которые сделают центр города лучше. В том числе, он предложил увеличить освещенность проспекта Дзержинского и сквера на площади Дзержинского. А именно смонтировать подсветку памятника Ф.Э.Дзержинскому и увеличить количество световых опор от дома №1 по проспекту Дзержинского в сторону площади Маяковского.

"Площадь и проспект расположены в самом центре нашего города. Проспект Дзержинского – одна из главных и крупных улиц Дзержинска. Однако в вечерние часы их освещенность оставляет желать лучшего. Вечером одни жители идут здесь по своим делам и очень много тех, кто гуляет – мамы с детьми, пожилые люди. Поэтому надо сделать хорошее освещение", - сказал житель города.

Также он обратил внимание на необходимость восстановления брусчатки на площади Маяковского и демонтажа оставшихся элементов старого бетонного ограждения по улице Маяковского, переулку Жуковского и проспекту Чкалова.

Сергей Попов согласился с предложениями и поблагодарил горожанина за рачительное отношение к городу.

Прием будет продолжаться до 20:00.