Нижегородский музей получил старинную скрипку, изготовленную по модели Страдивари

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Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник получил старинную скрипку, изготовленную по модели Страдивари. Об этом сообщает региональное министерство культуры.
Официальная церемония передачи скрипки в фонды музея состоялась 12 декабря в усадьбе Рукавишниковых.
В ближайшее время скрипку отдадут на реставрацию, после чего она может стать экспонатом нового музея в доме М.А.Балакирева.
В министерстве пояснили, что скрипка была изготовлена по модели Страдивари в последней четверти XIX века в Германии. В 2007 году гражданин иностранного государства пытался перевести инструмент через границу России, но его конфисковали сотрудники оренбуржской таможни. Судьба инструмента до конфискации неизвестна.
По оценке директора реставрационно-производственной мастерской "Giovanni string instruments" Ивана Фадеева (Санкт-Петербург), корпус скрипки сохранился очень хорошо: на нем нет трещин, но отошел гриф и поврежден завиток, на котором видны следы непрофессиональной, кустарной реставрации.
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