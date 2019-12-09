Потепление и небольшой снег ожидаются в Нижегородской области в выходные Общество

Потепление и небольшой снег ожидаются в Нижегородской области в выходные. Об этом сообщает гидрометцентр России.

Так в субботу, 14 декабря, днем будет до -4°, облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит -6°. В воскресенье днем потеплеет до -1°, будет облачно, небольшой снег. Ночью -6°.

В понедельник и вторник, 16 и 17 декабря, характер погоды существенно не изменится, ожидается снег и до +1°.