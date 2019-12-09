Вейк-парк планируется открыть на Мещерском озере Спорт

Вейк-парк планируется открыть на Мещерском озере. Разные проекты были рассмотрены в ходе экспертной сессии "Команды 800".

Впервые экспертам представили проект по строительству водно-спортивного комплекса – большого вейк-парка – на Мещерском озере. По мнению авторов, уникальный комплекс будет способствовать развитию этого вида спорта и привлечет людей из соседних регионов. Одновременно там сможет тренироваться до 10 человек, средняя продолжительность пребывания в воде – 40 минут.

В целом, экспертные сессии "Команды 800" прошли по 4 направлениям. Четыре проекта были представлены в категории "Цифровые технологии" и "Туризм", еще четыре в "Просвещении" и "Событийной программе".

В ближайшее время рабочая группа "Команды 800" определит, какие выбранные экспертами проекты необходимо поддержать, и обозначит методы их реализации к 800-летию Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день к 800-летию города подано 300 инициатив.

Напомним, 30 КАМАЗов (230 тонн отходов) вывезено при очистке дна и берега Мещерского озера от мусора осенью этого года. Было вывезено несколько холодильников, две люльки от мотоцикла и десятки тонн другого мусора. Весь мусор отправили на полигон.

СПРАВКА (Википедия):

Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха.