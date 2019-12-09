День короткометражного кино пройдет в Нижнем Новгороде

Фото с сайта к/т Орленок

Ежегодная акция "День короткометражного кино" пройдет с 15 по 25 декабря по всей России и в других странах мира. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на организаторов.

Согласно информации, международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В этот период общественные показы проходят на различных площадках в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях

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Как рассказали организаторы, в 2014 году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. Уже в 2019 году проект поддержан Фондом президентских грантов.

В качестве организаторов проекта выступают: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр "MovieStart" при поддержке Фонда президентских грантов. Партнеры: Госфильмофонд, Агентство Стратегических инициатив, Роскультцентр, Национальный фонд поддержки правообладателей и другие организации.

Следует заметить, что в Нижегородской области в этом году Всероссийская акция "День короткометражного кино" пройдёт более чем на 30 площадках в десяти городах и районах области.

В самом же Нижнем Новгороде акция пройдёт в кинотеатре "Орленок" и в МКУК ЦБС Автозаводского района (проспект Кирова, 6). Подробную программу можно узнать, обратившись в учреждения.

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