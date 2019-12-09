Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2019 16:03  [63] Владимир Путин внес поправки в закон о самозанятых: включены Нижегородская область и еще 18 регионов России
15 декабря 2019 11:03  [190] Лучшие по благоустройству районы Нижегородской области получили гранты
15 декабря 2019 10:31  [159] Теплоэнерго завершило ремонт сети по ул. Полтавской в Нижнем Новгороде
15 декабря 2019 09:25  [304] Более 1 млрд рублей выделят на ликвидацию объектов экологического ущерба в Дзержинске в 2020 году
14 декабря 2019 16:40  [376] Почти 1 млрд рублей на ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка направит регион в 2020 году
14 декабря 2019 11:56  [355] Арка молодоженов и комьюнити-центр появились в парке им. А.П. Гайдара в Арзамасе
13 декабря 2019 17:16  [517] ЕЭС-Гарант модернизирует уличное освещение в Варнавино
13 декабря 2019 17:01  [244] Глава РСТ опровергла информацию о росте тарифов на 14% в Нижегородской области
13 декабря 2019 16:40  [294] Улицы Фрунзе и Светлоярскую перекроют до конца декабря
13 декабря 2019 15:45  [250] Капремонт по созданию новой модели поликлиники завершился в больнице №33
Общество

Владимир Путин внес поправки в закон о самозанятых: включены Нижегородская область и еще 18 регионов России

15 декабря 2019 16:03  [63] Общество

Президент России Владимир Путин внес поправки в закон о самозанятых, помимо четырех регионов: Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан; теперь в список включены Нижегородская область и еще 18 регионов страны.

Изменения были одобрены Госдумой 5 декабря и Советом Федерации 11 декабря. Документ опубликован 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Изначально, в соответствии с законом, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%.

Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы "Мой налог". Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Закон пока касается Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан.

Налоговый эксперимент стартовал 1 января 2019 года и продлится 10 лет, до 31 декабря 2028 года.

Согласно поправкам, с 1 января 2020 года в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) включаются еще 19 регионов: Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Башкортостан, а также Нижегородская область.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph