Владимир Путин внес поправки в закон о самозанятых: включены Нижегородская область и еще 18 регионов России Общество

Президент России Владимир Путин внес поправки в закон о самозанятых, помимо четырех регионов: Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан; теперь в список включены Нижегородская область и еще 18 регионов страны.

Изменения были одобрены Госдумой 5 декабря и Советом Федерации 11 декабря. Документ опубликован 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Изначально, в соответствии с законом, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%.

Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы "Мой налог". Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Закон пока касается Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан.

Налоговый эксперимент стартовал 1 января 2019 года и продлится 10 лет, до 31 декабря 2028 года.

Согласно поправкам, с 1 января 2020 года в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) включаются еще 19 регионов: Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Башкортостан, а также Нижегородская область.