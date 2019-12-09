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Общество

Обильный снегопад и гололедица в Нижнем Новгороде 16 декабря, - ожидаются ЧС

16 декабря 2019 12:42  [68] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Обильный снегопад и гололедица в Нижнем Новгороде 16 декабря могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Нижегородской области.

По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем и вечером ожидается сильный снег. Видимость не превысить 500 метров. На дорогах будет накат, гололедица и снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ожидаются чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями в работе транспорта и увеличением количества крупных ДТП.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, крыш ветхих зданий из-за налипшего снега.

Кроме того, прогнозируется увеличение количества случаев травматизма среди населения. Это может произойти в связи с падением снега с крыш зданий.

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