Обильный снегопад и гололедица в Нижнем Новгороде 16 декабря, - ожидаются ЧС

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Обильный снегопад и гололедица в Нижнем Новгороде 16 декабря могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Нижегородской области.
По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем и вечером ожидается сильный снег. Видимость не превысить 500 метров. На дорогах будет накат, гололедица и снежные заносы.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями ожидаются чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями в работе транспорта и увеличением количества крупных ДТП.
Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, крыш ветхих зданий из-за налипшего снега.
Кроме того, прогнозируется увеличение количества случаев травматизма среди населения. Это может произойти в связи с падением снега с крыш зданий.
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