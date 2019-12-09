"Санитарная авиация вдвое перевыполнила план", - Глеб Никитин Общество

Фото: пресс-служба авиакомпании "СКОЛ"

274 пациента были эвакуированы санитарной авиацией в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. За 2018 год бригадами санавиации было совершено 77 вылетов, эвакуировано 74 пациента.

"Это уже сейчас в 2 раза превышает целевой показатель. Мы видим, что этот вид помощи помогает спасать жизни в ситуациях, которые ранее казались безвыходными. Мы возродили работу санитарной авиации к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и смогли продолжить ее развитие в рамках национального проекта "Здравоохранение", - отметил глава региона.

Авиамедицинские бригады нижегородского территориального центра медицины катастроф прошли обучение по правилам проведения санитарно-авиационной эвакуации, организованное специалистами ВЦМК "Защита". Для экстренной медицинской помощи предоставлен медицинский вертолет типа "Ансат". Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центра медицины катастроф" и авиакомпанией "СКОЛ".

Один из последних случаев – экстренная эвакуация 10-летней девочки с проникающим ножевым ранением вертолетом санавиации из Воскресенского района в Нижний Новгород 13 декабря этого года.

Напомним, состоящий на учете мужчина подозревается в покушении на убийство дочери и родителей. По версии следствия, в ночь на 13 декабря, в квартире дома дер. Б. Поляны Воскресенского района мужчина беспричинно нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления. Его заключили под стражу.