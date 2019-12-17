Более 1,4 млрд рублей долга накопилось у потребителей Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду Экономика

Более 1,4 млрд рублей долга накопилось у потребителей Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду. Об этом сообщил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров в рамках пресс-конференции 17 декабря 2019 года.

"По состоянию на начало декабря задолженность перед "Т Плюс" превысила 1,4 млрд рублей. При этом больше миллиарда – долги именно населения, а не компаний", - сказал он.

Александр Бобров добавил, что с должниками ведется большая досудебная и судебная работа – проводятся обходы, обзвоны, смс, компания прибегает к услугам коллекторов. При этом, он отметил, что судебная процедура упростилась.

"Сейчас суд выдает судебный приказ без приглашения должника. Мы через ИФНС узнаем данные неплательщика, направляем документы в банки, они списывают задолженность. За 11 месяцев таких документов направлено 39 тысяч", - пояснил директор филиала.

Также он напомнил, что нижегородский филиал "Т Плюс" проводит поощрительные акции. Среди таких акций "В Новый год – без долгов", "В отпуск – без долгов", "Встречай лето без пени".