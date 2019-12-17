Общегородское собрание по антитеррористической безопасности пройдет в Дзержинске 20 декабря Общество

Общегородское собрание по антитеррористической безопасности пройдет в Дзержинске 20 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Встреча состоится на базе Центра общественной работы (ул. Урицкого, 10), начало в 15:00.

Заседание городской антитеррористической комиссии и общегородское собрание по обеспечению общественного порядка и антитеррористической безопасности на территории Дзержинска посвящено организации проведения Новогодних и Рождественских праздников 2019-2020 годов.