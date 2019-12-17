Андрей Турчак и Глеб Никитин ознакомились с работой нового Дома культуры в селе Водоватово Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель председателя СФ ФС РФ, секретарь генерального совета Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин 18 декабря 2019 года ознакомились с работой нового Дома культуры в селе Водоватово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Андрей Турчак и Глеб Никитин осмотрели новое здание Дома Культуры, посетили учебные классы, где в это время проходили занятия, пообщались с участниками кружков. В актовом зале для гостей прошел показ спектакля Арзамасского драматического театра, привезенный в рамках направления "Театры малых городов", входящего в партийный проект "Культура малой родины".

"Новый Дом культуры является точкой притяжения всех, точкой жизни на селе. Очень здорово, что в Нижегородской области такие объекты появляются. В рамках партийного проекта мы договорились сегодня об увеличении финансирования в части проекта "Культура малой родины". Я знаю, что и регион выделяет средства. И в следующем году практически в два раза увеличатся расходы по этому проекту, появятся новые формы - мобильные театры, чтобы театральные коллективы могли гастролировать и были представлены не только в районных центрах, но и в сельских домах культуры", - сказал Андрей Турчак.

"Очевидно, что дом культуры в селе Водоватово ждали с нетерпением. Среди тех, кто занимается и работает здесь есть настоящие звезды, известные на федеральном уровне. Например, хормейстер народного коллектива "Водоватовские ребята" Иван Шечков был в этом году удостоен премии правительства РФ "Душа России". Отмечу, что активная творческая деятельность послужила одним из решающих факторов при включении строительства Дома культуры села Водоватово в региональную адресную инвестиционную программу. Приоритет мы отдаем именно тем территориям, где есть заинтересованность жителей", - добавил Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, строительство Дома культуры началось в июне 2019 года, производилось в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области, стоимость строительства составляла 19,8 млн рублей. В новом ДК расположены библиотека с сельским информационным центром, мастерская Центра ремесел Арзамасского района, зрительный зал на 182 посадочных места, административные и хозяйственные помещения. Приобретено новейшее звуковое и световое оборудование и современная оргтехника.

"Это стало возможным, в том числе, благодаря участию в партийном проекте "Культура малой Родины". В его рамках за последние два года удалось провести текущий ремонт более 100 сельских домов культуры региона, закуплено оборудование для 120 ДК. Также под патронаж проекта было взято пять театров малых городов и три детских театра в Нижнем Новгороде. Один из них - это Арзамасский театр драмы. На выделенные средства был закуплен автобус для выездных и гастрольных спектаклей, а также поставлены новые спектакли. Один из которых был как раз и представлен сегодня Доме культуры села Водоватова", - сказал губернатор.

СПРАВКА:

В настоящее время в Водоватовском ДК функционирует 17 клубных формирований, которые посещают 193 человека. Сюда входят кружки декоративно-прикладного искусства, хореографические коллективы "Интрига" и "Непоседа", женский клуб, волонтерский отряд, вокальные коллективы. Народный самодеятельный коллектив "Водоватовские ребята" ДК с. Водоватово является лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и хорошо известен далеко за пределами Нижегородской области.