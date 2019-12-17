Прямой рейс Нижний Новгрод-Уфа запустят в январе. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").
Авиакомпания "Ютэйр" возобновляет прямой регулярный рейс по маршруту Уфа- Нижний Новгород -Уфа с 12 января 2019 года.
Рейс будет выполнятся частотой 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут вылетать из Нижнего Новгорода в 14:50 местного времени. Из Уфы вылет запланирован на 13:55 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах ATR-72.
Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании.
Регулярный авиарейс Нижний Новгород-Казань-Кемерово открывается со 2 января 2020 года.
В октябре этого года аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание. Дополнительные рейсы были введены между Нижним Новгородом и Калининградом, а также между Нижним Новгородом и Самарой.
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