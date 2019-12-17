Нижегородская область направила в Президентский и Семеновский полки 25 призывников Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область направила в Президентский и Семеновский полки 25 призывников. Об этом сообщает военный комиссариат региона.

В Президентский полк направлены 10 нижегородцев, а в Семеновский стрелковый полк – 15 человек.

Торжественные проводы молодых людей в армию в указанные полки состоялись 18 декабря у Вечного огня в Кремле. После этого они направились в областной сборный пункт в Дзержинск, а сегодня — 19 декабря нижегородцы уже находятся в своих воинских частях.

Ранее военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков сообщал, что в осенний призыв 2019 года Семеновский полк пополнят 69 нижегородских призывников.

Также планируется отправка нижегородцев в Преображенский полк, но точное количество призывников в октябре текущего года Владимир Паков назвать затруднился.

Комиссар рассказывал, что при распределении по воинским частям всегда учитывается мнение юношей. По словам военного комиссара, в основном мнение зависит от престижности полка, полученного призывником образования и близости к морю.