Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2019 12:29  [37] Нижегородская область направила в Президентский и Семеновский полки 25 призывников
19 декабря 2019 12:23  [43] Запрет на ловлю налима вводят в Нижегородской области с 20 декабря
19 декабря 2019 11:59  [403] ЗС НО приняло закон, направленный на снижение уровня бедности в регионе
19 декабря 2019 11:41  [81] Нижегородская область освоила 95% федсредств, выделенных на борьбу с онкологией
19 декабря 2019 11:20  [91] Заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер выплаты
19 декабря 2019 10:43  [111] Нижегородцы смогут высказать мнения о работе полиции 20 декабря
19 декабря 2019 10:25  [534] Владимир Панов встретится с жителями Сормовского района 19 декабря
19 декабря 2019 10:13  [125] Прямой рейс Нижний Новгрод-Уфа запустят в январе
19 декабря 2019 10:04  [102] "Ростелеком" подключил к оптике 288 социально значимых объектов в Нижегородской области
19 декабря 2019 09:47  [247] Движение транспорта будет ограничено на пересечении ул.Ломоносова-Генкиной в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская область направила в Президентский и Семеновский полки 25 призывников

19 декабря 2019 12:29  [37] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область направила в Президентский и Семеновский полки 25 призывников. Об этом сообщает военный комиссариат региона.

В Президентский полк направлены 10 нижегородцев, а в Семеновский стрелковый полк – 15 человек.

Торжественные проводы молодых людей в армию в указанные полки состоялись 18 декабря у Вечного огня в Кремле. После этого они направились в областной сборный пункт в Дзержинск, а сегодня — 19 декабря нижегородцы уже находятся в своих воинских частях.

Ранее военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков сообщал, что в осенний призыв 2019 года Семеновский полк пополнят 69 нижегородских призывников.
Также планируется отправка нижегородцев в Преображенский полк, но точное количество призывников в октябре текущего года Владимир Паков назвать затруднился.

Комиссар рассказывал, что при распределении по воинским частям всегда учитывается мнение юношей. По словам военного комиссара, в основном мнение зависит от престижности полка, полученного призывником образования и близости к морю.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph