Андрей Турчак и Глеб Никитин обсудили развитие Започаинья Политика

Заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин посетили проектный офис Стратегии развития Нижегородской области. Директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова и руководитель проектного офиса Олег Беркович презентовали Андрею Турчаку и Глебу Никитину новые цифровые платформы Нижегородской области, работа над которыми находится в завершающей стадии. Речь идет об интерактивной карте Нижегородской области и 3D-модели Ильинской улицы.

В частности 3D-модель Ильинской улицы содержит замеры всех имеющихся на сегодняшний день на улице зданий, сведения о расположении и износе коммуникаций, информацию о рельефе, дорогах и многие другие данные, вплоть до освещенности территорий в разное время суток.

С её помощью, например, можно будет оценить, насколько новые объекты вписываются в среду с учетом правил землепользования и застройки, стилю и иным параметрам. Это могут быть не только возможные здания, но и общественные пространства, пешеходные лестницы и т.д. В целом, 3D-модели – это доступный и понятный инструмент визуализации планировочных и архитектурных решений, создание которого значительно упростилось с появлением интерактивной карты региона - государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

"Люди редко приезжают в город ради какой-то одной достопримечательности. Они приезжают ради атмосферы места. Именно её мы хотим сохранить в Нижнем Новгороде, перезапустив жизнь в историческом центре. Не только туристы, но и жители города сейчас с удовольствием приезжают отдыхать на Большую Покровскую, Нижневолжскую набережную, Рождественскую. Богатое наследие Ильинской улицы и окружающих её районов заслуживает внимательного и бережного отношения. Очевидно, что в таком медленно разрушающемся состоянии ее оставлять просто кощунственно", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона рассказал Андрею Турчаку о том, что в Нижнем Новгороде продолжается работа по подготовке концепции развития Ильинской улицы. Сегодня разработчики подают различные предложения на обсуждение экспертного сообщества, и каждая идея находит как сторонников, так и противников.

Напомним, IT-квартал хотят создать на территории Започаинья. О результатах подготовки первого этапа пилотного проекта редевелопмента Започаинья рассказал Юрий Перелыгин - главный инженер ООО "Ленгипрогор", которое победило в конкурсе на право разработки этого проекта. Он должен быть готов к концу 2019 года.

Разработчик считает, что на территории Започаинья можно разместить IT-квартал, поскольку в Нижегородской области, по прогнозам, в ближайшие пять лет число IT-специалистов здесь вырастет почти в 2 раза — до 50 тысяч человек и им необходимы условия для работы. Офисные здания предлагается связать сетью вело- и пешеходных дорожек.

В целом, около 120 тысяч кв. метров попадает под девелопмент при реконструкции ул.Ильинской.