"Показатели бюджета превзошли все ожидания", - Евгений Лебедев Экономика

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал решение регионального парламента, которое на заседании 19 декабря приняло во втором окончательном чтении областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Сегодня произошло знаковое событие – мы приняли бюджет во втором чтении. На мой взгляд, показатели бюджета превзошли все ожидания. 194 млрд рублей – это рекордная цифра", - сказал глава областного парламента.

"Мы сегодня возвращались к первому чтению, потому что уже в процессе формирования бюджета были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми мы теперь получили еще 10 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на развитие жилищного строительства, развитие дорожной сети в Сормовском районе, на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в том числе благоустройство парка "Приокский", выплаты по социальным контрактам, выплаты на второго и последующего ребенка", - пояснил Евгений Лебедев.

"Сегодня депутаты большинством голосов проголосовали за принятие бюджета. Я надеюсь, что этот бюджет позволит в следующем году нам сделать серьезные движения по разным направлениям развития области и достойно подготовиться к празднованию Дня Победы и 800-летия Нижнего Новгорода", и что комфорт и качество жизни будут повышаться", - подытожил Евгений Лебедев.

Напомним, что бюджет Нижегородской области на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составили 194,6 млрд рублей, на 2021 год – 198,1 млрд рублей, на 2022 год – 201,3 млрд рублей.