Вторая очередь благоустройства Гребного канала в Нижнем Новгороде отменяется Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вторая очередь благоустройства зоны отдыха на берегу Гребного канала в Нижнем Новгороде отменяется. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Такое решение приняла общественная комиссия по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы осенью.

"Включение объекта в муниципальную программу на 2019-2024 годы нецелесообразно в связи с обращением правительства Нижегородской области в части расширения зоны под цели школы гребли", - пояснили в департаменте.

По состоянию на 13 декабря, работы в соответствии с проектом по благоустройству зоны отдыха на берегу Гребного канала завершены, осуществляется приемка объекта в эксплуатацию и закрытие муниципального контракта.

Вдоль береговой линии на Гребном канале появилась разветвленная сеть деревянных дорожек для прогулок, парковка и деревянный павильон, где будут расположены кабинки для переодевания и санузлы.

Напомним, ОНФ планировал обратиться в правительство области из-за срыва сроков благоустройства на Гребном канале. Подрядчик - московская компания "Смарт". В начале лета электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним. Стоимость выполнения работ составила 24,6 млн рублей. В течении 30 дней, к середине июля, компания должна была построить террасу, провести озеленение, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт. Потом сроки сдачи объекта перенесли на 25 октября, но завершили только в декабре.

Напомним также, что на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в сентябре стало известно, что на Гребном канале планируется построить спортивную базу Нижегородской специализированной школы олимпийского резерва по гребному спорту.

Строительство предусмотрено адресной инвестиционной программой Нижегородской области. Кроме того, есть устные договоренности с министерством спорта РФ по участию в возведении объекта. Объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей.

Строительство базы планируется начать в 2021 году.