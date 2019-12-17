Дни открытых дверей для пенсионеров пройдут в центрах занятости населения Нижегородской области. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения региона.
Согласно информации, они будут проводиться в центрах занятости населения Вачского и Воскресенского районов области, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода 24 декабря 2019 года и 10 января 2020 года.
Гражданам пенсионного и предпенсионного возраста специалисты окажут помощь в определении путей возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности.
Кроме того, обратившихся проинформируют о прохождении профессионального обучения в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
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