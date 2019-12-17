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Общество

Администрация Навашинского района незаконно организовала аукцион по продаже земельных участков

23 декабря 2019 11:01  [86] Общество

Администрация Навашинского района незаконно организовала аукцион по продаже земельных участков. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 декабря 2019 года.

Проверкой установлено, что местной администрацией проведен аукцион по продаже двух земельных участков.

При этом, администрация округа не обладала полномочиями по распоряжению данными земельными участками, тем самым нарушила требования земельного законодательства.

В связи с этим прокуратурой района возбуждено административное дело по ч. 10 ст.7.32.4 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов).

Материалы направлены в УФАС по Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что минимущества по просьбам жителей освободило от недостроя участок на ул.Комсомольской в Нижнем Новгороде.

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