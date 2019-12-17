Компания из Уренского района задолжала работникам почти 2 млн рублей зарплаты

Сельскохозяйственная и животноводческая компании ООО "Никитино" из Уренского района задолжала работникам 1,9 млн рублей зарплаты. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области 24 декабря 2019 года.
Задолженность по заработной плате образовалась перед 43 работниками компании в сентябре-октябре текущего года.
По постановлению прокуратуры директор ООО "Никитино" получил штраф в размере 19,6 тысяч рублей за допущенные нарушения.
Отмечается, что ситуация находится под контролем. В настоящее время принимаются меры инспекторского и прокурорского реагирования.
Напомним, гендиректор предприятия в Дзержинске подозревается в невыплате зарплаты на сумму 1,7 млн рублей.
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