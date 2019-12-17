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Бизнес

Компания из Уренского района задолжала работникам почти 2 млн рублей зарплаты

24 декабря 2019 11:06  [48] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сельскохозяйственная и животноводческая компании ООО "Никитино" из Уренского района задолжала работникам 1,9 млн рублей зарплаты. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области 24 декабря 2019 года.

Задолженность по заработной плате образовалась перед 43 работниками компании в сентябре-октябре текущего года.

По постановлению прокуратуры директор ООО "Никитино" получил штраф в размере 19,6 тысяч рублей за допущенные нарушения.

Отмечается, что ситуация находится под контролем. В настоящее время принимаются меры инспекторского и прокурорского реагирования.

Напомним, гендиректор предприятия в Дзержинске подозревается в невыплате зарплаты на сумму 1,7 млн рублей.

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