Поздравление "С Нооыы годом" появилось в Павлове Общество

Поздравление "С Нооыы годом" появилось в Павлове около городской елки. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

"Какая зима такая и надпись", - заметил участник группы Алексей Кульков.

"Возможно молодёжь так пошутила. Но надпись реально такая", - написала Галина Малина.

Отметим, что часть поздравления закрыта мусорным баком. "Нужно больше мусорных баков", - предложила участник группы Ольга Волкова.

"Радует, что молодежь Павлова умеет пользоваться шуруповертами. Уже четвертый раз надпись "С Новым годом" рядом с главной елкой города видоизменяется в странное пожелание", - заявил губернатор Нижегородской облатси глеб Никитин. "Видимо, как и многие нижегородцы, павловчане не согласны с такой погодой в декабре и настойчиво убирают согласные буквы из поздравления. Надеюсь, что, как и обещают синоптики, к выходным пойдет снег, и павловские креативщики займутся настоящими новогодними забавами", - заметил глава региона, говоря о "необычном" поздравлении и погоде, которая не свойственна в декабре в средней полосе России.