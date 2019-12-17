Детские сады в мкр. "Бурнаковский" и "Седьмое небо" откроются в январе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (ЖК "Седьмое небо")

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детские сады в микрорайонах "Бурнаковский" в Московском районе и "Седьмое небо" в Канавинском районе откроются в январе 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

В ведомстве пояснили, что работы находятся на завершающей стадии. Строительство зданий завершено. Сейчас осуществляется закупка и поставка оборудования.

"Их открытие состоится после оформления правоустанавливающих документов на вновь построенные объекты, закупки мебели, технологического и игрового оборудования, а также получения лицензии на образовательную деятельность", - говорится в сообщении.

Напомним, детский сад в мкр. "Бурнаковский" рассчитан на 300 мест, в том числе 30 ясельных, в мкр. "Седьмое небо" - на 320 мест.

Детский сад в мкр. "Бурнаковский" должен был быть построен до 20 октября 2018 года. Тогда экс-заместитель главы администрации города Анатолий Молев пояснил, что отставание по срокам произошло из-за перехода объекта из одной программы в другую, но и подрядчик также виноват в том, что сроки сорваны.

Позднее власти обещали, что здание детсада построят к 11 июля 2019 года. В январе текущего года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов отмечал, что готовность объекта составляет 50%.

В августе агентство сообщало, что власти Нижнего Новгорода расторгли договор с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства (ООО "Фирма мост"). Контракт был заключен с ООО "Лига".

Что касается детсада в ЖК "Седьмое небо", то его планировалось построить до конца этого года. Он стоит рядом с уже существующим детсадом по ул. Карла Маркса. Контракт, также как по детсаду в мкр. "Бурнаковский", был заключен с ООО "Лига". В ходе выездных проверок глава города Владимир Панов весной этого года сделал замечание застройщику из-за грязи от грузовых машин на проезжей части и тротуаре. Сейчас рабочие проводят благоустройство территории.