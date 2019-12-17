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Общество

Законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей подготовлен по поручению Глеба Никитина

25 декабря 2019 16:48  [82] Общество

Правительство Нижегородской области подготовило законопроект о введении жилищного сертификата для многодетных семей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин 25 декабря 2019 года в ходе отчета на Нижегородской ярмарке.

Губернатор отметил, что к нему не раз обращались многодетные семьи с просьбами о введении денежной выплаты при отказе от предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

"Это важное предложение. Люди рассказывают о том, что получив участок, не могут даже приступить к строительству. Мы подготовили законопроект о введении в нашем регионе жилищного сертификата для многодетных семей. Деньги можно будет вложить в приобретение дома или квартиры, использовать для погашения действующего ипотечного кредита, внесения в качестве первоначального взноса для получения ипотеки", - рассказал Глеб Никитин.

У многодетной семьи будет выбор: получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или получить земельный участок для ИЖС. Право на льготу будет у тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

"По нашим расчетам данной мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 17,5 тысяч многодетных семей. Обращаюсь к своим коллегам и даю поручение внести законопроект на ближайшую сессию Законодательного собрания. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать эту инициативу, чтобы закон вступил в силу уже в начале 2020 года", - обратился губернатор.

Напомним, что с 1 января 2019 года по поручению Глеба Никитина земельные участки под ИЖС могут предоставляться многодетным семьям непосредственно в собственность, без необходимости заключать договоры аренды.

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