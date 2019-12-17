Достройка второй очереди ЖК "Новинки Smart City" идет по графику Общество

Достройка второй очереди ЖК "Новинки Smart City" идет по графику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 26 декабря 2019 года со ссылкой на АО "Политехстрой". Рабочие обустраивают кровлю, монтируют окна, занимаются инженерными коммуникациями внутри зданий. Достройкой домов занимается Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

Во вторую очередь строительства, как и в первую, входят четыре дома.

"Сегодня приоритетная задача для нас – запустить тепло, чтобы приступить к отделочным работам. По второй очереди планируем завершить строительство в мае, чтобы люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, наконец заселились в свои квартиры", - сообщил руководитель строительства обособленного подразделения АО "Политехстрой" Максим Костюк.

"Нижегородская область стала пилотным регионом для апробирования механизма привлечения средств федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Для нас с коллегами принципиальна позиция, что один на один с такими серьезными проблемами оставлять людей просто нельзя. К 2023 году вопрос обманутых дольщиков в регионе необходимо закрыть полностью", - сказал Глеб Никитин.

Согласно дорожной карте, утвержденной Виталием Мутко, планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.

Накануне сообщалось, что более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам.