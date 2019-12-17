Более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам Экономика

Фото: Александр Воложанин

Более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 декабря, подводя итоги 2019 года на Нижегородской ярмарке.

Имущественный взнос области в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства составил большую часть от этой суммы - 1,08 млрд рублей.

В федеральном бюджете для имущественного взноса Российской Федерации в Фонд в текущем году было предусмотрено около 7 млрд рублей. Часть этих средств направлена и на достройку нижегородских проблемных домов.

"Это прорывное достижение уходящего года. Уверен, что к 2023 году мы закроем проблему дольщиков на 100%. Это важно для людей: многие вложили последние накопления, средств материнского капитала, продали свое жилье", - сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что ещё в прошлом году была открыта приемная для обманутых дольщиков и учрежден региональный строительный оператор, который занимается проблемными объектами. Именно "Дирекция по строительству", в частности, начала достройку ЖК "Университетский".

"Давайте не будем забывать о том, что у каждого человека должен быть свой дом. Дом, в котором звучат детские голоса, собираются гости, в котором уютно и радостно жить. Для нас с коллегами в областном правительстве принципиальна позиция, что один на один с такими серьезными проблемами оставлять людей просто нельзя", - сказал Глеб Никитин.

В октябре дольщики четырех домов ЖК "Новинки Smart City" получили ключи от своих квартир. Глеб Никитин отметил, что правительство РФ положительно оценило механизмы достройки проблемных объектов, которые разработаны в Нижегородской области, и сегодня рассматривается возможность тиражирования этого опыта в других регионах.

"Теперь нам важно в кратчайшие сроки завершить реализацию начатых проектов. Например, в ЖК "Новинки Smart City" необходимо завершить проект в 2021 году", - подвел итог Глеб Никитин.

Накануне, ДОМ.РФ и правительство Нижегородской области заключили соглашение о развитии жилищной сферы в регионе, в том числе за счет привлечения в нее инвестиций, повышения доступности жилья и создания комфортной городской среды. Дольщикам ЖК "Новинки Smart City" предложили рефинансировать ипотеку в банке ДОМ.РФ за 8,5%.

Также Нижегородская область направит допсредства федерального бюджета на строительство детсадов и школ в трех ЖК, в том числе в ЖК "Новинки Smart City".

Подводя итоги этого года 25 декабря, Глеб Никитин также заявил, что 2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника.

Он также сообщил, что подготовлен законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей.