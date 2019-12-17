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Экономика

Почти 70 объектов водоотведения будет построено и модернизировано в Нижегородской области до 2024 года

27 декабря 2019 13:34  [68] Экономика

69 объектов водоотведения будет построено и модернизировано в Нижегородской области до 2024 года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время подведения итогов 2019 года на Нижегородской ярмарке 25 декабря. Об этом в пресс-службе правительства региона сообщили 27 декабря.

"Нам предстоит существенно повысить качество питьевой воды для жителей Нижегородской области и улучшить экологическое состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод", - сказал глава региона.

"В этом году в регионе уже начаты работы по строительству и реконструкции трех объектов водоснабжения в сёлах Хватовка Арзамасского и Большое Устинское Шарангского районов, а также в деревне Большая Свеча городского округа город Шахунья. На эти работы направлено порядка 65 миллионов рублей", - рассказал Глеб Никитин.

Также идут работы на 17 объектах водоотведения на территориях Арзамасского, Бутурлинского, Воротынского, Лысковского, Павловского, Ардатовского, Сосновского районов, а также в Выксе, Семенове, Нижнем Новгороде и на Бору.

Напомним, Глеб Никитин предложил ускорить прохождение согласований при реализации нацпроекта "Экология" в рамках указа президента РФ.

На реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей, из них 3,4 — в этом году.

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